Трахтенберг объявил об уходе из "Спартака"

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Трахтенберг объявил об уходе из "Спартака"
Леонид Трахтенберг заявил, что он уходит с поста главы департамента "Спартака" по связям с общественностью.

Такое решение он принял в связи с тем, что на официальном сайте клуба появилась публикация, которая содержала оскорбительные комментарии в адрес фанатов. 

"Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда. Мы, как правило, публикуем материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Часть из них посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам ее написал. Я такими словами никогда не пользовался и открыл несколько новых слов в этом материале для себя.

Это не конец моего пути в журналистике. Но это произошло на моем поле. Я за это несу ответственность. Я принял решение, что это непростительная оплошность. Я принял решение покинуть пост пресс-аташе и директора по связям с общественностью. Дальше – решение руковоства. Думаю, меня поймут", - приводят слова Трахтенберга российские СМИ.

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