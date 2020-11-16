Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США. Ему ответил "Спартак"

Пресс-служба московского "Спартака" подшутила над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Политик написал на своей странице в Twitter: "Я выиграл выборы!" В ответ на это в англоязычной версии Twitter "Спартака" появилась запись "Мы победили "Ливерпуль" на "Энфилде" в 2017 году!"

Напомним, что в 2017 году "Спартак" проиграл "Ливерпулю" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 0:7, потерпев крупнейшее поражение в своей истории.

74-летний Трамп являлся президентом США с 2016 по 2020 годы. На недавних президентских выборах он набрал 235 голосов выборщиков против 290 у 77-летнего Джо Байдена.

Не пропустите: Соболев показал мастер-класс ударов по воротам с отрицательного угла. | http://soccernews.ru