Трамплин в кубковый финал: "Лацио" и "Милан" поспорят за шанс разыграть трофей

"Лацио" – "Милан"

Стадион: "Олимпико" (Рим, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция)

Вечером в среду определятся финалисты розыгрыша Кубка Италии. В одном из ответных полуфиналов встретятся "Лацио" и "Милан". Первый матч этого противостояния, который проходил на "Сан-Сиро" почти месяц назад (31 января), завершился нулевой ничьей, которая сохранила неплохие шансы на выход в финал для обеих команд. Римляне являются одной из двух лучших команд Лиги по домашней результативности. "Милан" не проигрывает с 23 декабря прошлого года.

В этом сезоне "Лацио" отменно играет в родных стенах, если не считать поражения от "Дженоа" вначале текущего месяца и декабрьское фиаско в противостоянии с "Торино". В большинстве матчей на "Стадио Олимпико" римляне выиграли с крупным счетом. В частности, осенью прошлого года "орлы" уверенно одолели дома и "Милан" (4:1).

В минувшее воскресенье римляне гостили у "Сассуоло" в рамках 26-го тура Серии А. Уже на 7-й минуте встречи гости вышли вперед усилиями Сергея Милинковича-Савича, а по истечении получаса игры Чиро Иммобиле удвоил преимущество "орлов", реализовав 11-метровый. В дебюте второго тайма сербский нападающий оформил дубль и довел дело до разгрома – 3:0 победа команды Симоне Индзаги. Отметим, что в Кубке Италии "Лацио" побеждал в четырех последних домашних матчах с общим счетом 11:3.

"Милан" на данный момент одержал пять побед подряд, забив 11 голов и не пропустив ни одного. Беспроигрышная серия "россонери" достигла 12 матчей, семь из которых они выиграли в основное время и еще один в дополнительное. В семи поединках на этом отрезке команда Дженнаро Гаттузо не пропускала ни одного гола. А на выезде "Милан" не проигрывает пять матчей подряд, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

В Кубке Италии "россонери" выиграли только три из девяти предыдущих матчей на чужом поле при таком же количестве ничейных результатов и трех поражениях. Кстати, в восьми последних выездных матчах в Кубке Италии "Милану" удавалось забить минимум один гол.

"Красно-черные" в минувшее воскресенье уже побывали на домашнем стадионе "Лацио", сражаясь там с другой римской командой – "Ромой". В первом тайме зрители забитых голов не увидели, а после перерыва отличались только футболисты гостей – Патрик Кутроне вывел "россонери" вперед, а Давиде Калабрия удвоил преимущество миланского клуба.

Интересные факты противостояния "Лацио" и "Милан":

В последних семи очных матчах "орлы" лишь однажды обыгрывали "россонери"

Предстоящая встреча соперников станет их четвертым противостоянием в текущем сезоне

Беспроигрышная серия "Милана" во всех турнирах насчитывает 12 игр

В последних 8 матчах "Лацио" выиграл только трижды

Ориентировочные составы на игру:

"Лацио": Стракоша – Баштуш, де Врей, Раду, Лейва, Марушич, Лулич, Пароло, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Милан": Доннарумма – Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Билья, Кессье, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Калинич.

Прогноз на матч "Лацио" – "Милан":

После первого матча в Милане казалось, что к ответной встрече "Лацио" подойдет фаворитом. Однако, "Милан" выдал невероятную серию из побед, которая на данный момент позволяет говорить о том, что в противостоянии еще точно ничего не решено. В особенности важен прошедший в воскресенье матч с "Ромой", который миланцы уверенно выиграли. После такой победы футболисты явно находятся на подъеме, в том числе и в психологическом плане. Своей блестящей серией "Милан" смог уравнять шансы, и теперь, несмотря на все котировки букмекеров, не является аутсайдером дуэли.

Букмекеры же отдают хозяевам поля весомое предпочтение. Коэффициент на успех римлян колеблется в пределах 1.85 баллов. Победа же "россонери" оценивается в 4.20 баллов. Что касается ничейного исхода, то он также имеет привлекательный коэффициент 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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