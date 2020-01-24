"Транмир" одолел "Уотфорд" и сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

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"Транмир" одолел "Уотфорд" и сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии "Транмир" в дополнительное время переиграл "Уотфорд".

Таким образом, в следующем раунде "Транмир" ждет игра против "Манчестер Юнайтед".

"Транмир Роверс" - "Уотфорд" 2:1

Голы: Монте, 36 - 1:0, Хайндз, 68 - 1:1, Маллин, 104 - 2:1

"Транмир Роверс": Дэвис, Кларк, Монте, Кэприс, Райделг, Дэннс (Гилмор, 100), Перкинс, Моррис, Феррьер (Маллин, 64; Пэйн, 117), Дженнингс, Тэйлор (Вудс, 109).

"Уотфорд": Бахманн, Спенсер-Адамс, Барретт, Кабаселе, Холебас, Деле-Баширу (Хайндз, 46), Кина (Уайз, 105), Хунгбо (Беннеттс, 99), Уэлан, Грэй, Жоао Педро (Долби, 81).

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