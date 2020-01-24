"Транмир" одолел "Уотфорд" и сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии
В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии "Транмир" в дополнительное время переиграл "Уотфорд".
Таким образом, в следующем раунде "Транмир" ждет игра против "Манчестер Юнайтед".
"Транмир Роверс" - "Уотфорд" 2:1
Голы: Монте, 36 - 1:0, Хайндз, 68 - 1:1, Маллин, 104 - 2:1
"Транмир Роверс": Дэвис, Кларк, Монте, Кэприс, Райделг, Дэннс (Гилмор, 100), Перкинс, Моррис, Феррьер (Маллин, 64; Пэйн, 117), Дженнингс, Тэйлор (Вудс, 109).
"Уотфорд": Бахманн, Спенсер-Адамс, Барретт, Кабаселе, Холебас, Деле-Баширу (Хайндз, 46), Кина (Уайз, 105), Хунгбо (Беннеттс, 99), Уэлан, Грэй, Жоао Педро (Долби, 81).
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|Команда
|М
|О
|1
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|23
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|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17