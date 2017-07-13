"Транмир Роверс" - "Ливерпуль" - 0:4 (обзор)

Теги ливерпультранмир роверс

"Транмир Роверс" - "Ливерпуль" - 0:4 (обзор)Вчера в товарищеском матче "Ливерпуль" разгромил "Транмир Роверс". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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