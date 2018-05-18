Трансфер Алекса Сандро в "Манчестер Юнайтед" на грани срыва

Трансфер защитника "Ювентуса" Алекса Сандро в "Манчестер Юнайтед" находится на грани срыва, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бразильский фулбек может остаться в туринском клубе в связи с уходом Квадво Асамоа.

Если "Ювентус" не сможет найти нового игрока на левый фланг обороны, то "бьянконери" постараются сохранить Сандро и продлить с ним контракт. | http://soccernews.ru