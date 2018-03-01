Трансфер Артура Рамоса в "Барселону" оформлен на 95 процентов



Полузащитник "Гремио" Артур Рамос практически перешел в "Барселону", сообщает UOL.

По сведениям издания, трансфер оформлен на 95 процентов. Клубы договорились между собой и осталось согласовать только мелкие детали.

Каталонский клуб заплатит за 60% прав на хавбека 30 миллионов евро, которые будут выплачены тремя траншами. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.

При этом 21-летний Артур останется в "Гремио" до января 2019 года на правах аренды.

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