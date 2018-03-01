Трансфер Артура Рамоса в "Барселону" оформлен на 95 процентов

Теги барселонагремиоартур рамос

Трансфер Артура Рамоса в "Барселону" оформлен на 95 процентов
Полузащитник "Гремио" Артур Рамос практически перешел в "Барселону", сообщает UOL.

По сведениям издания, трансфер оформлен на 95 процентов. Клубы договорились между собой и осталось согласовать только мелкие детали.

Каталонский клуб заплатит за 60% прав на хавбека 30 миллионов евро, которые будут выплачены тремя траншами. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.

При этом 21-летний Артур останется в "Гремио" до января 2019 года на правах аренды.

Не пропустите: Месси близок к покорению очередной "вершины". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов