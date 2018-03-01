Трансфер Артура Рамоса в "Барселону" оформлен на 95 процентов
Полузащитник "Гремио" Артур Рамос практически перешел в "Барселону", сообщает UOL.
По сведениям издания, трансфер оформлен на 95 процентов. Клубы договорились между собой и осталось согласовать только мелкие детали.
Каталонский клуб заплатит за 60% прав на хавбека 30 миллионов евро, которые будут выплачены тремя траншами. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.
При этом 21-летний Артур останется в "Гремио" до января 2019 года на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|61
|3
|Реал Мадрид
|26
|51
|4
|Валенсия
|26
|50
|5
|Севилья
|26
|42
|6
|Вильярреал
|26
|41
|7
|Эйбар
|26
|38
|8
|Жирона
|26
|37
|9
|Хетафе
|26
|36
|10
|Бетис
|25
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|32
|13
|Эспаньол
|26
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|14
|Леганес
|26
|30
|15
|Реал Сосьедад
|25
|29
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|26
|18
|20
|Малага
|26
|13