Трансфер Азара может обойтись "Реалу" в 120 миллионов евро

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Эден Азар все ближе к переходу в мадридский "Реал", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, клубы практически договорились о переходе игрока. Королевский клуб заплатит за футболиста 120 миллионов евро.

Напомним, что форвард неоднократно высказывал свое желание перейти в "Реал" и отказался продлевать с "Челси" контракт, который истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голом и отдал 12 результативных передач.

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