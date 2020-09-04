Трансфер Азара обошёлся "Реалу" в 160 миллионов евро

Покупка у "Челси" вингера Эдена Азара оказалась для мадридского "Реала" намного дороже, чем сообщалось ранее.

Королевский клуб заплатил за звёздного бельгийца не 100, а 160 миллионов евро, пишет Cope.

Об этом стало известно из документов, связанных с выплатами по трансферу. Дело в том, что деньги получили не только "синие", но ещё и два бывших клуба футболиста - "Лилль" и "Тюбиз". Видимо, один из них предал огласке ранее неизвестные факты.

В дебютном сезоне в составе "Реала" 29-летний Азар забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 22 матчах, пропустив при этом много игр из-за травм.

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