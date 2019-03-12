Трансфер Азара в "Боруссию" под угрозой срыва
Трансфер полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Торгана Азара в дортмундскую "Боруссию" находится под угрозой срыва.
Как сообщает Bild, "шмели" могут отказаться от покупки 25-летнего футболиста из-за ухудшения его игры в последнее время.
"Боруссия" готова летом заплатить за бельгийца 42 миллиона евро, но если он не улучшит свои показатели до конца сезона, то клуб будет искать другие варианты усиления состава.
В нынешней кампании Азар сыграл за "Боруссию М" 26 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 ассистов.
При этом стоит отметить, что с 18 декабря вингер голами не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13