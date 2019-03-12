Трансфер Азара в "Боруссию" под угрозой срыва

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Трансфер Азара в "Боруссию" под угрозой срыва

Трансфер полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Торгана Азара в дортмундскую "Боруссию" находится под угрозой срыва.

Как сообщает Bild, "шмели" могут отказаться от покупки 25-летнего футболиста из-за ухудшения его игры в последнее время.

"Боруссия" готова летом заплатить за бельгийца 42 миллиона евро, но если он не улучшит свои показатели до конца сезона, то клуб будет искать другие варианты усиления состава.

В нынешней кампании Азар сыграл за "Боруссию М" 26 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 ассистов.

При этом стоит отметить, что с 18 декабря вингер голами не отличался.

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