Трансфер Азара в "Реал" находится на грани срыва

Переход вингера "Челси" Эдена Азара в мадридский "Реал" грядущим летом может не состояться, сообщает AS.

По сведениям издания, "синие" могут заблокировать сделку из-за отклонения апелляции клуба на трансферный бан ФИФА.

Ранее "Челси" и "Реал" не могли договориться о сумме компенсации за звёздного футболиста.

Напомним, что сам Азар хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу". Его контракт с "пенсионерами" истекает в 2020 году.

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