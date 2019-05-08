Трансфер Азара в "Реал" находится на грани срыва
Переход вингера "Челси" Эдена Азара в мадридский "Реал" грядущим летом может не состояться, сообщает AS.
По сведениям издания, "синие" могут заблокировать сделку из-за отклонения апелляции клуба на трансферный бан ФИФА.
Ранее "Челси" и "Реал" не могли договориться о сумме компенсации за звёздного футболиста.
Напомним, что сам Азар хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу". Его контракт с "пенсионерами" истекает в 2020 году.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|37
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|2
|Ливерпуль
|37
|94
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|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
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|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
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|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
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|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
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|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
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|Фулхэм
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15