Трансфер Азара в "Реал" под угрозой

1 Теги реал мадридчелсиэден азартрансферы

Трансфер Азара в "Реал" под угрозой

"Реал" может отказаться от покупки в летнее трансферное полузащитника "Челси" Эдена Азара.

Это может произойти из-за того, что нападающий команды Винисиус Жуниор находится сейчас в хорошей форме, кроме того, в скором времени в стан королевского клуба перейдет хавбек "Сантоса" Родриго.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что трансфер бельгийца может также не состоятся из-за двухлетнего трансферного бана "Челси".

Соглашение Азара с лондонским клубом истекает летом 2020 года.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 45 очков.Сегодня, 24 февраля, команда встретится с "Леванте". Начало - в 22:45.

Не пропустите: Дело в Неймаре: названа причина возможного отказа "Реала" от трансфера Азара| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Почему-бы реалу не перейти на схему 4-2-3-1 и 3 хавов Винисиус - Азар - Васкес.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
Полная таблица

топ-5 тегов