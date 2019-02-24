Трансфер Азара в "Реал" под угрозой

"Реал" может отказаться от покупки в летнее трансферное полузащитника "Челси" Эдена Азара.

Это может произойти из-за того, что нападающий команды Винисиус Жуниор находится сейчас в хорошей форме, кроме того, в скором времени в стан королевского клуба перейдет хавбек "Сантоса" Родриго.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что трансфер бельгийца может также не состоятся из-за двухлетнего трансферного бана "Челси".

Соглашение Азара с лондонским клубом истекает летом 2020 года.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 45 очков.Сегодня, 24 февраля, команда встретится с "Леванте". Начало - в 22:45.

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