Трансфер Бакамбу обойдется "Бейдзин Гуоань" в 74 миллиона евро

Теги вильярреалбейджин гуоанседрик бакамбу

Трансфер Бакамбу обойдется "Бейдзин Гуоань" в 74 миллиона евро

Конголезский нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбу близок к переходу в "Бейдзин Гуоань", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет с китайцами личный контракт. "Бейдзин" заплатит за форварда полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро. Стоит отметить, что вместе со всеми налогами трансфер игрока обойдется китайцам в 74 миллиона евро.

Отдельной статьей расходов является зарплата 26-летнего Бакамбу, которая составит 18 миллионов евро в год.

Не пропустите: Перес готов продать Бэйла в Китай. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов