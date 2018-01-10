Трансфер Бакамбу обойдется "Бейдзин Гуоань" в 74 миллиона евро

Конголезский нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбу близок к переходу в "Бейдзин Гуоань", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет с китайцами личный контракт. "Бейдзин" заплатит за форварда полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро. Стоит отметить, что вместе со всеми налогами трансфер игрока обойдется китайцам в 74 миллиона евро.

Отдельной статьей расходов является зарплата 26-летнего Бакамбу, которая составит 18 миллионов евро в год.

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