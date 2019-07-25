Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" может сорваться

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Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" может сорваться

Sky Sports утверждает, что "Манчестер Юнайтед" не особо заинтересован в приобретении полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

По информации источника, трансфер 24-летнего хавбека не является приоритетом для "красных дьяволов".

Более того, выяснилось, что слухи о скором переезде португальского футболиста на "Олд Траффорд" распространялись на его родине, а в Британии этому не уделяли особого значения.

"МЮ" ещё может вернуться к кандидатуре Фернандеша, но позже, когда прояснится ситуация с комплектацией состава на других позициях.

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