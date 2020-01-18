Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" под угрозой срыва

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Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" под угрозой срыва

Переход полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" может не состояться.

По информации BBC, сделка находится на грани срыва из-за финансовых требований "львов".

"Спортинг" просит за 25-летнего хавбека 80 миллионов евро, а "красные дьяволы" не готовы платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что "МЮ" рассчитывает потратить на португальца не более 60 миллионов.

Сам Фернандеш уже договорился с английским клубом об условиях личного контракта, рассчитанного до 2025 года.

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