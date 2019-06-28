Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро

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Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт в скором времени перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, голландский футболист уже согласовал контракт с туринским клубом. "Ювентус" заплатит за трансфер игрока 67 миллионов евро плюс бонусы в размере 13 млн. Оклад де Лигта в клубе будет 7,5 миллионов евро.

Также на 19-летнего игрока по-прежнему претендует ПСЖ.

А еще: "Ювентус" не может договориться с "Аяксом" по де Лигту| http://soccernews.ru
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