Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт в скором времени перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, голландский футболист уже согласовал контракт с туринским клубом. "Ювентус" заплатит за трансфер игрока 67 миллионов евро плюс бонусы в размере 13 млн. Оклад де Лигта в клубе будет 7,5 миллионов евро.

Также на 19-летнего игрока по-прежнему претендует ПСЖ.

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