Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро
Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт в скором времени перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, голландский футболист уже согласовал контракт с туринским клубом. "Ювентус" заплатит за трансфер игрока 67 миллионов евро плюс бонусы в размере 13 млн. Оклад де Лигта в клубе будет 7,5 миллионов евро.
Также на 19-летнего игрока по-прежнему претендует ПСЖ.
А еще: "Ювентус" не может договориться с "Аяксом" по де Лигту| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23