Трансфер Дембеле в "Барселону" может быть согласован в течение ближайших нескольких часов

Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону" может быть согласован в течение ближайших нескольких часов.

Как информирует Get French Football News, уже в самое ближайшее время 20-летний футболист должен отправиться в Испанию, где будут согласованы последние условия его перехода в стан "сине-гранатовых". Ожидается, что "Боруссия" получит за своего игрока 120 миллионов евро.

Напомним, Ватцке оценил значимость "Барселоны" для Дембеле. | soccernews.ru