Трансфер Джеко может обойтись "Челси" в 30 миллионов евро

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Трансфер Джеко может обойтись "Челси" в 30 миллионов евро

"Челси" продолжает переговоры о покупке боснийского нападающего "Ромы" Эдина Джеко, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил за футболиста 30 миллионов евро. Самому игроку предложен контракт на три с половиной сезона с зарплатой в 5,3 миллиона евро в год.

Трансфер 31-летнего Джеко может быть завершен до конца недели.

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