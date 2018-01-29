Трансфер Джеко в "Челси" сорвался

Трансфер форварда "Ромы" Эдина Джеко в "Челси" сорвался, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, стороны не сумели договориться об условиях сделки и прекратили переговоры. Ранее стало известно, что одной из причин сорвавшегося перехода стали финансовые требования 31-летнего боснийца.

Теперь "Челси" попытается до закрытия зимнего трансферного окна подписать другого нападающего.

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