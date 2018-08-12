Трансфер Дзюбы в "Галатасарай" под угрозой срыва

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Трансфер Дзюбы в "Галатасарай" под угрозой срыва

Трансфер нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в "Галатасарай" находится под угрозой срыва, сообщают российские СМИ.

Дело в том, что турецкий клуб не может позволить себе покупку новых футболистов из-за санкций УЕФА за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Впрочем, если "Галатасарай" продаст кого-то из своих игроков, то сможет вернуться к переговорам по Дзюбе.

Не пропустите: На Дзюбу появился еще один претендент из Европы. | http://soccernews.ru

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