Трансфер Эриксена в "Манчестер Юнайтед" сорвался

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Трансфер Эриксена в "Манчестер Юнайтед" сорвался

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не перейдёт в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" вышли из переговоров из-за внезапного повышения цены на датчанина с 65 до 87 миллионов евро.

"МЮ" не понравилось поведение "шпор" и было принято решение отказаться от варианта с трансфером Эриксена.

Кроме того, сам 27-летний футболист отдаёт предпочтение продолжению карьеры за пределами Англии. Более всего ему импонирует Испания, где за ним следят "Реал" и "Атлетико".

Не пропустите: "Тоттенхэм" с начала лета снизил цену на Эриксена в 2,6 раза. | http://soccernews.ru
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