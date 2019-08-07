Трансфер Эриксена в "Манчестер Юнайтед" сорвался
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не перейдёт в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "красные дьяволы" вышли из переговоров из-за внезапного повышения цены на датчанина с 65 до 87 миллионов евро.
"МЮ" не понравилось поведение "шпор" и было принято решение отказаться от варианта с трансфером Эриксена.
Кроме того, сам 27-летний футболист отдаёт предпочтение продолжению карьеры за пределами Англии. Более всего ему импонирует Испания, где за ним следят "Реал" и "Атлетико".
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|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
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|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
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