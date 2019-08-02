Трансфер Фалькао в "Галатасарай" сорвался

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Трансфер Фалькао в "Галатасарай" сорвался

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не перейдёт в "Галатасарай" этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, звёздный колумбиец решил остаться во французской команде ещё на полгода.

А зимой 33-летний футболист собирается подписать контракт с одним из китайских клубов.

Фалькао выступает за "Монако" с 2013 года, сыграл 140 матчей, забил 83 гола и сделал 14 ассистов. Сдавался в аренду "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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