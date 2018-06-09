Трансфер Фекира в "Ливерпуль" на грани срыва

Трансфер полузащитника "Лиона" Набиля Фекира в "Ливерпуль" находится на грани срыва, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в стане "красных" задумались об отказе от покупки 24-летнего француза после медобследования.

Пока достоверно неизвестно, что именно смутило представителей "Ливерпуля" в состоянии здоровья Фекира.

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