Трансфер Фекира в "Ливерпуль" на грани срыва

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Трансфер Фекира в "Ливерпуль" на грани срыва

Трансфер полузащитника "Лиона" Набиля Фекира в "Ливерпуль" находится на грани срыва, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в стане "красных" задумались об отказе от покупки 24-летнего француза после медобследования.

Пока достоверно неизвестно, что именно смутило представителей "Ливерпуля" в состоянии здоровья Фекира

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