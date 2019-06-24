Трансфер Фелиша в "Атлетико"? Очень хороший вариант, однако многое будет зависеть от Гризманна

Мадридский "Атлетико" – главный претендент на молодого португальского вундеркинда Жоау Фелиша, который заявил о себе на всю Европу и получил повышенное внимание от всех ведущих клубов и средств массовой информации. Цена в 120 млн евро (именно такие отступные прописаны в контракте игрока) – это не самый стандартный ценник (во всяком случае пока) для футболистов подобного возраста и уж совсем не та сумма, на которую опираются все, говоря о потенциальных трансферах "матрасников". Видимо, боссы "Атлетико" прекрасно понимают, что в нынешних условиях довольно сложно являться постоянным претендентом на победу в Лиге Чемпионов, если ты не входишь в число клубов, которые готовы тратить на футболистов 100+ млн евро. Многие скажут, что, "Ливерпуль", например, тоже столько не тратит, но не стоит так сильно цепляться за слова. За последнее время клуб "влил" в трансферную кампанию более 250 млн евро, так что словосочетание "большие траты" применимо и к "мерсесайдцам". Однако, это тема совсем другого материала, а пока вернемся к Фелишу. Очевидно, что футболист очень талантлив, но сможет ли "Атлитико" раскрыть все самые сильные стороны португальца? Попробуем разобраться!

Сразу стоит заметить, что аргументов "за трансфер" больше, чем "против трансфера". Однако, не совсем понятно, что же окажется тяжелее в итоге. Это как взвесить груду железа и миллион пачек ваты общим размером с 5-этажный дом. На данном этапе становится ясно, что трансфер Фелиша во многом зависит от ухода Гризманна. Вряд ли клуб уже несколько раз переносил бы презентацию португальца, если бы сага Гризманн-Неймар-"Барселона"-ПСЖ-"Атлетико" наконец-то закончилась. Впрочем, если "маленький принц" все же наплюет на свой документальный фильм, снятый в прошлом году, и уедет, это станет огромным плюсом для трансфера Фелиша. Во-первых, португалец с большой вероятностью займет место Гризманна на поле, играя рядом или под большим нападающим (хотя пока не понятно какой именно большой нападающий будет играть в старте "Атлетико" в следующем сезоне). Во-вторых, сообщается, что "Атлетико" получит более 100 млн евро от трансфера Гризманна, которыми можно покрыть почти всю сумму, заплаченную за португальца. Есть предположение, что и без этого боссы "матрасников" поскребут по сусекам и насобирают нужную сумму, но переезд Антуана уж точно поможет избежать кары финансового фейр-плей.

Вторым очень важным плюсом для Фелиша является то, что он практически со 100% вероятностью будет играть в стартовом составе. Конечно же, при условии, что Гризманн уйдет. Стоит отметить, что на данном этапе "Атлетико" – это чуть ли не единственный топ-клуб, который может предложить португальцу место в стартовом составе. Если говорить о других активных претендентах, то "Ювентус" и "Манчестер Сити" вряд ли смогут выделить 19-летнему футболисту достаточно игрового времени. Особенно это касается "горожан", где под крылом Гвардиолы собралось сразу 2 равноценных состава. Как сообщают европейские СМИ, Фелиш не в восторге от перспективы проводить время на скамейке запасных. Кроме того, здесь же находится и плюс для "Атлетико". Боссы команды получают игрока стартового состава, который на первых парах будет получать гораздо меньше, чем Гризманн. Хороший способ разгрузить свою зарплатную ведомость. Немаловажным аспектом можно считать еще и тренера. Диего Симеоне – отличный специалист, и сообщается, что Фелиш хочет работать именно под его чутким руководством. Тем более, мы знаем, что аргентинский специалист – это не просто человек, который старается собрать вокруг себя звезд. Он постоянно участвует в развитии молодых футболистов, и развитие Гризманна до своего нынешнего уровня – это полностью заслуга Симеоне. Не исключено, что в случае с Фелишом путь будет очень похожим.

Однако, именно в тренере состоит главная проблема Фелиша. Многие эксперты считают, что португалец просто не сможет адаптироваться к футболу аргентинского тренера. Симеоне требует от своих футболистов постоянной работы на оборону. На начальном этапе от этого страдал даже Гризманн, ведь пока француз отрабатывал в обороне, ему не хватало сил, чтобы выбегать в быструю атаку. Ждать, что Симеоне даст Фелишу абсолютно уникальную и новую роль на поле, не стоит. Практика показывает, что у аргентинца совершенно нет исключений – все работают в обороне в своей зоне и все возвращаются назад, если этого требует ситуация. Глядя на это, не можно сказать, что Фелишу будет очень сложно адаптироваться к такому стилю игры. Гризманн в итоге приспособился, а вот готов ли к этому Фелиш? Посмотрим! В любом случае, трансфер все еще может сорваться, если в сделке с Гризманном что-то пойдет не так. Стоит, кстати, напомнить, что делами Фелиша заведует самый влиятельный футбольный агент Жорже Мендеш, который ранее уже договаривался с "Атлетико" по условиям трансфера Фалькао и Джексона Мартинеса.

Игорь Малиенко | soccernews.ru