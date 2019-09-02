Трансфер форварда сборной России в ЦСКА сорвался

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николая Комличенко не перейдет в ЦСКА, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, руководство московского клуба в последний момент решило изменить условия соглашение по трансферу форварда, но это не устроило чехов. Армейцы хотели арендовать Комличенко с правом выкупа, хотя ранее клубы договорились о полноценном трансфере за 2,5 миллиона евро.

24-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Младу Болеслав" он выступает с 2017 года. Всего россиянин провел за чешский клуб 61 матч во всех турнирах, забил 40 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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