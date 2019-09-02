Трансфер форварда сборной России в ЦСКА сорвался
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николая Комличенко не перейдет в ЦСКА, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, руководство московского клуба в последний момент решило изменить условия соглашение по трансферу форварда, но это не устроило чехов. Армейцы хотели арендовать Комличенко с правом выкупа, хотя ранее клубы договорились о полноценном трансфере за 2,5 миллиона евро.
24-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Младу Болеслав" он выступает с 2017 года. Всего россиянин провел за чешский клуб 61 матч во всех турнирах, забил 40 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Зенит Санкт-Петербург
|7
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|ЦСКА Москва
|7
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|Арсенал Тула
|7
|13
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|7
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|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
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|Тамбов
|7
|4