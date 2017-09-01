Трансфер Гомеша в "Тоттенхэм" сорвался из-за отказа "Барселоны"

"Барселона" отказалась продавать своего хавбека Андре Гомеша в "Тоттенхэм".

Как сообщает источник, попытки приобрести хавбека сорвалась поздно вечером в четверг.

Отмечается, что стороны не смогли договориться по сумме трансфера. Таким образом, Гомеш пробудет в испанском клубе как минимум до зимнего трансферного окна.

24-летний полузащитник был приобретен "Барселоной" прошлым летом у "Валенсии" за 35 миллионов евро.

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