Трансфер Грилиша в "Тоттенхэм" сорвался

Трансфер полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша в "Тоттенхэм" сорвался, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, бирмингемский клуб не устроило предложение "шпор" по 22-летнему ирландцу в размере 28 миллионов евро, в связи с чем они решили свернуть переговоры.

"Вилла" опасается, что не успеет найти замену Грилишу, поэтому следующий сезон перспективный хавбек проведёт в своей нынешней команде. | http://soccernews.ru