Трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" более чем в 120 миллионов евро

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" более чем в 120 миллионов евро

Появилась новая информация касательно возможного перехода Антуана Гризманна в "Барселону".

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы заплатят за трансфер француза 145 миллионов. Ранее сообщалось, что "Барса" выплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных за игрока.

Отмечается, что стоимость сделки увеличилась на 25 миллионов евро из-за налогов.

По информации источника, "Барселона" хочет оформить трансфер Гризманна 11 июля.

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