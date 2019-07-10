Трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" более чем в 120 миллионов евро
Появилась новая информация касательно возможного перехода Антуана Гризманна в "Барселону".
По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы заплатят за трансфер француза 145 миллионов. Ранее сообщалось, что "Барса" выплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных за игрока.
Отмечается, что стоимость сделки увеличилась на 25 миллионов евро из-за налогов.
По информации источника, "Барселона" хочет оформить трансфер Гризманна 11 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32