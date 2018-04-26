Трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" дороже 100 миллионов евро

Возможный трансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна обойдется каталонской "Барселоне" дороже 100 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за француза.

Так, по сведениям sport.es, окружение 27-летнего нападающего намерено затребовать с "сине-гранатовых" в качестве подписного бонуса сумму в размере 10-40 миллионов евро. При этом отмечается, что в стане каталонского гранда такие запросы представителей футболиста не были учтены.

Напомним, Гризманн рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал". | soccernews.ru