Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в 2019 году купила французского форварда Антуана Гризманна в кредит, сообщает издание Sport.

По информации источника, клуб запросил кредит в размере 85 миллионов у инвестиционного фонда и 35 миллионов у банка для финансирования сделки

Отмечается, что именно эта операция окончательно разрушила экономику каталонского клуба.

Также генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер рассказал некоторые детали сделки.

"В ночь, когда было принято решение подписать Гризманна, они поняли, что на трансфер нет денег. В спешке они искали фонд, который даст 85 миллионов", - сказал Ревертер.

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