Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
"Барселона" в 2019 году купила французского форварда Антуана Гризманна в кредит, сообщает издание Sport.
По информации источника, клуб запросил кредит в размере 85 миллионов у инвестиционного фонда и 35 миллионов у банка для финансирования сделки
Отмечается, что именно эта операция окончательно разрушила экономику каталонского клуба.
Также генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер рассказал некоторые детали сделки.
"В ночь, когда было принято решение подписать Гризманна, они поняли, что на трансфер нет денег. В спешке они искали фонд, который даст 85 миллионов", - сказал Ревертер.
Также не пропустите: Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Капелло недоволен отношением Доннаруммы по отношению к "Милану"
-
1
Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
-
Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖ
-
Тедеско может возглавить клуб из Бельгии
-
"Интер" ведет переговоры с Бареллой о новом контракте
-
"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси"
-
"Реал" открыт к продаже Асенсио
-
1
Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны"
-
Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции
-
"Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича
-
"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами
-
1
Луис Энрике: "Я разбираюсь в футболе лучше многих"
-
Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"
-
Директор "Барселоны" сказал, когда они смогут подписывать топ-футболистов
-
"Хетафе" в третий раз назначил одного и того же тренера
-
Директор "Барселоны" рассказал о долге клуба
-
ПСЖ остался недоволен интервью Мбаппе
-
Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с "Камп Ноу"
-
Гильерме поблагодарил Николича за совместную работу
-
Бускетс поделился ожиданиями перед матчем против сборной Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14