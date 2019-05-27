Трансфер Гризманна в "Барселону" может сорваться по трем причинам

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Трансфер Гризманна в "Барселону" может сорваться по трем причинам

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может не перейти в "Барселону", сообщает Marca.

По сведениям издания, помешать трансферу могут три причины:

1) Некоторые из членов совета директоров каталонского клуба выступают против приобретения форварда из-за его поведения летом 2018 года. Тогда Гризманн в последний момент отказался перейти в "Барселону", несмотря на наличие предварительной договоренности. А затем француз еще и снял документальный фильм "Решение", в котором не в лучшем свете выставил каталонцев.

2) Некоторые из игроков "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде по той же причине.

3) Многие болельщики каталонцев считают, что трансфер француза является слишком дорогим и может повредить финансовой стабильности клуба.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может заплатить за 28-летнего Гризманна 120 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

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