Трансфер Гризманна в "Барселону" согласован

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Трансфер Гризманна в "Барселону" согласован
"Барселона" и "Атлетико" договорились о трансфере французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за футболиста 120 миллионов евро, несмотря на то, что сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов. "Барселона" решила увеличить сумму трансфера, чтобы иметь возможность заплатить ее в рассрочку.

27-летний Гризманн подпишет с "Барселоной" контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: Гризманн ради "Барселоны" отказал трём клубам. | http://soccernews.ru

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в растрочку аки я телевизор (((((((((((((((9

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