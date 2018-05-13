Трансфер Гризманна в "Барселону" согласован



"Барселона" и "Атлетико" договорились о трансфере французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за футболиста 120 миллионов евро, несмотря на то, что сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов. "Барселона" решила увеличить сумму трансфера, чтобы иметь возможность заплатить ее в рассрочку.

27-летний Гризманн подпишет с "Барселоной" контракт до лета 2023 года.

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