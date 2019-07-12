Трансфер Гризманна в "Барселону" стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории
"Барселона" купила французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна за 120 миллионов евро. Этот трансфер стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории.
Форвард подписал с каталонским клубом пятилетний контракт.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории:
1. Неймар (из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года) - 222 миллиона евро
2. Филиппе Коутиньо (из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года) - 145
3. Килиан Мбаппе (из "Монако" в ПСЖ летом 2017 года) - 135
4. Жоау Фелиш (из "Бенфики" в "Атлетико" летом 2019 года) - 126
5. Усман Дембеле (из "Боруссии" в "Барселону" летом 2017 года) - 125
6. Антуан Гризманн (из "Атлетико" в "Барселону" летом 2019 года) - 120
7. Криштиану Роналду (из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года) - 117
8. Поль Погба (из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года) - 105
9. Гарет Бэйл (из "Тоттенхэма" в "Реал" летом 2014 года) - 101
10. Эден Азар (из "Челси" в "Реал" летом 2019 года) - 100
Не пропустите: "Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32