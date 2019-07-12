Трансфер Гризманна в "Барселону" стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории

"Барселона" купила французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна за 120 миллионов евро. Этот трансфер стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории.

Форвард подписал с каталонским клубом пятилетний контракт.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории:

1. Неймар (из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года) - 222 миллиона евро

2. Филиппе Коутиньо (из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года) - 145

3. Килиан Мбаппе (из "Монако" в ПСЖ летом 2017 года) - 135

4. Жоау Фелиш (из "Бенфики" в "Атлетико" летом 2019 года) - 126

5. Усман Дембеле (из "Боруссии" в "Барселону" летом 2017 года) - 125

6. Антуан Гризманн (из "Атлетико" в "Барселону" летом 2019 года) - 120

7. Криштиану Роналду (из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года) - 117

8. Поль Погба (из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года) - 105

9. Гарет Бэйл (из "Тоттенхэма" в "Реал" летом 2014 года) - 101

10. Эден Азар (из "Челси" в "Реал" летом 2019 года) - 100

Не пропустите: "Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru