Трансфер Гризманна в "Барселону" завершится после 1 июля
В "Барселоне" сообщили, что трансфер Антуана Гризманна завершится после 1 июля. Именно тогда вступит в силу пункт об выкупе. Об этом сообщает The Telegraph.
Контракт француза с каталонским клубом уже согласован, однако завершение зависит от пункта об отступных. На данный момент трансферная стоимость Гризманна - 130 миллионов евро.
Напомним, нападающий объявил о том, что покидает "Атлетико" в мае 2019 года. В СМИ не раз говорилось об интересе каталонского клуба к футболисту.
В минувшем сезоне Гризманн сыграл 48 матчей за "Атлетико", забив 21 гол и сделав 10 ассистов.
А еще: "Барселона" и "Интер" могут обменяться игроками| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32