Трансфер Гризманна в "Барселону" завершится после 1 июля

В "Барселоне" сообщили, что трансфер Антуана Гризманна завершится после 1 июля. Именно тогда вступит в силу пункт об выкупе. Об этом сообщает The Telegraph.

Контракт француза с каталонским клубом уже согласован, однако завершение зависит от пункта об отступных. На данный момент трансферная стоимость Гризманна - 130 миллионов евро.

Напомним, нападающий объявил о том, что покидает "Атлетико" в мае 2019 года. В СМИ не раз говорилось об интересе каталонского клуба к футболисту.

В минувшем сезоне Гризманн сыграл 48 матчей за "Атлетико", забив 21 гол и сделав 10 ассистов.

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