Трансфер Хадсона-Одои в "Баварию" под угрозой срыва

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Трансфер Хадсона-Одои в "Баварию" под угрозой срыва

"Бавария" начала сомневаться в целесообразности покупки вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои, сообщает Bild.

По сведениям издания, в мюнхенском клубе обеспокоены травмой 18-летнего англичанина, из-за которой он может пропустить около шести месяцев.

Напомним, что у футболиста диагностирован разрыв ахиллового сухожилия.

Таким образом, Хадсон-Одои, скорее всего, вернётся в строй не ранее октября, а "Баварии" нужен фланговый нападающий уже летом в виду ухода Арьена Роббена и Франка Рибери.

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