Трансфер Хамеса в "Атлетико" сорвался из-за матча в Международном Кубке Чемпионов

1 Теги реал мадридхамес родригесатлетико мадриднаполитрансферы

Трансфер Хамеса в "Атлетико" сорвался из-за матча в Международном Кубке Чемпионов

Хавбек мадридского "Реала" Хамес Родригес не перейдёт в "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе передумали продавать колумбийца "матрасникам".

Причиной стало унизительное поражение "бланкос" со счётом 3:7 в матче с принципиальным соперником в рамках Международного Кубка Чемпионов.

В "Реале" решили, что недопустимо помогать "Атлетико" укреплять состав топ-футболистами. Теперь Хамеса попытаются устроить в "Наполи".

Не пропустите: Испанцы больше не в моде, Зидан смотрит в сторону международного рынка! Рассказываем о новом трансферном векторе мадридского "Реала". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Хахахах....Скорее хотят поднасрать хоть так,ведь на поле у наших штаны коричневой штукой наполняются,бегать мешают.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"

Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов