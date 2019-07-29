Трансфер Хамеса в "Атлетико" сорвался из-за матча в Международном Кубке Чемпионов

Хавбек мадридского "Реала" Хамес Родригес не перейдёт в "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе передумали продавать колумбийца "матрасникам".

Причиной стало унизительное поражение "бланкос" со счётом 3:7 в матче с принципиальным соперником в рамках Международного Кубка Чемпионов.

В "Реале" решили, что недопустимо помогать "Атлетико" укреплять состав топ-футболистами. Теперь Хамеса попытаются устроить в "Наполи".

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