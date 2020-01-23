Трансфер Хеведеса в "Локомотив" сорвался
Переход защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса в "Кёльн" не состоится, сообщает Bild.
По сведениям издания, клубы вели переговоры об аренде 31-летнего футболиста до конца текущего сезона.
Стороны были близки к договорённости, но в итоге сделку сорвал сам игрок, который потребовал включить в соглашение пункт о его обязательном выкупе летом за 1,5 миллиона евро.
Хеведес выступает за "Локомотив" с 2018 года, в текущем сезоне сыграл 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.
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|18
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|18
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|18
|35
|4
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|Фрайбург
|18
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|18
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|Вольфсбург
|18
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|Айнтрахт Франкфурт
|18
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|Унион Берлин
|18
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|Герта
|18
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|12