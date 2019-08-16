Трансфер игрока "Ливерпуля" Ловрена в "Рому" сорвался в последний момент

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен не перейдет в "Рому", пишет Gazzetta dello Sport.

По данным источника, трансфер футболиста в римский клуб сорвался. "Рома" планировала арендовать футболиста, однако защитник потребовал еще 1 миллион евро в виде бонуса. Руководству итальянского клуба не понравился поступок Ловрена и они отменили сделку.

Футболист перешел в "Ливерпуль" в 2014 году. За этот период он сыграл в 170 матчах, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

А еще: "Ливерпуль" потерял второго вратаря из-за травмы | http://soccernews.ru