Трансфер Канселу в "Интер" на грани срыва

Трансфер защитника Жоау Канселу из "Валенсии" в "Интер" на грани срыва, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "летучие мыши" не намерены давать отсрочку миланскому клубу, который не может провернуть сделку до 31 мая из-за проблем с финансовым фэйр-плеем.

Если "Валенсия" не изменит свою позицию, то "Интер" не сможет выкупить Канселу и фулбек, вероятно, перейдёт в мадридский "Реал". | http://soccernews.ru