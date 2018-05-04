Трансфер Канселу в "Интер" на грани срыва

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Трансфер Канселу в "Интер" на грани срыва

Трансфер защитника Жоау Канселу из "Валенсии" в "Интер" на грани срыва, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "летучие мыши" не намерены давать отсрочку миланскому клубу, который не может провернуть сделку до 31 мая из-за проблем с финансовым фэйр-плеем.

Если "Валенсия" не изменит свою позицию, то "Интер" не сможет выкупить Канселу и фулбек, вероятно, перейдёт в мадридский "Реал". | http://soccernews.ru

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