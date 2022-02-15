Трансфер Карраскаля в ЦСКА задерживается: названа причина

Фото: инстаграм Хорхе Карраскаля/Автор неизвестен

Московский ЦСКА пока не может оформить переход колумбийского полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля, сообщает RMG.

По сведениям источника, аргентинский клуб все еще не получил от ЦСКА документы, необходимые для вылета футболиста в Россию для прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился об аренде футболиста до лета за 300 тысяч евро с правом последующего выкупа за шесть миллионов.

23-летний Карраскаль выступает за "Ривер Плейт" с 2019 года. Всего он провел за клуб 81 матч, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Мильонариос", "Севилью" и "Карпаты".

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