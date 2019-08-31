Трансфер Кейлора Наваса в ПСЖ под угрозой срыва

Переход вратаря мадридского "Реала" Кейлора Наваса в ПСЖ находится под угрозой срыва, сообщает AS.

По сведениям издания, парижане неожиданно переключили внимание на другого стража ворот - Серхио Рико из "Севильи".

Клубы ведут переговоры о трансфере 25-летнего голкипера, и шансы на их удачный исход достаточно высоки.

В прошлом сезоне Рико выступал за "Фулхэм" на правах аренды. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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