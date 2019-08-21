Трансфер Коноплянки в "Бешикташ" сорвался

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Трансфер Коноплянки в "Бешикташ" сорвался

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не перейдёт в "Бешикташ".

Сообщается, что трансфер украинца сорвался и турецкий клуб переключил внимание на другого игрока.

По информации France Football, "Бешикташ" за 5 миллионов евро купит у "Тоттенхэма" Жоржа-Кевина Нкуду.

Стоит отметить, что Коноплянка мог обойтись "чёрным орлам" вдвое дешевле. Причины отмены сделки остаются неизвестными.

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