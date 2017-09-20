Трансфер Коутиньо в "Барселону" не состоялся из-за Мюллера

Трансфер полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" этим летом не состоялся из-за форварда мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера.

Как информирует Sport Bild, "красные" были готовы расстаться со своим ключевым хавбеком в случае, если бы им удалось подписать 28-летнего нападающего чемпионов Германии. Однако немецкий гранд ответил отказом на поступившее предложение "Ливерпуля", что в свою очередь привело к срыву трансфера бразильца.

Напомним, "Барселона" следит за двумя защитниками. | soccernews.ru