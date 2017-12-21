Трансфер Коутиньо в "Барселону" зависит от "Монако"

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Трансфер Коутиньо в "Барселону" зависит от "Монако"Английский "Ливерпуль" планирует сделать в зимнее трансферное окно новое предложение по вингеру "Монако" Тома Лемару.

Как информирует Express, за 22-летнего француза "красные" будут готовы заплатить 100 миллионов евро. Если монегаски примут это предложение, то мерсисайдцы будут готовы отпустить своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" уже в январе.

Напомним, Коутиньо обсудил свой возможный переход в "Барселону" с Суаресом и Паулиньо. | soccernews.ru

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