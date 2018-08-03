Трансфер Куртуа в "Реал" находится под угрозой срыва

Трансфер голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа в мадридский "Реал" находится под угрозой срыва, информирует BeINSports.

Так, по сведениям источника, "сливочные" и "аристократы" уже согласовали сумму трансфера бельгийца в 35 миллионов евро. Однако переход 26-летнего вратаря в королевский клуб осложняет тот факт, что "синие" до сих пор не могут подписать ему замену. Если до 9-го августа, когда в Англии закрывается трансферное окно, они не подыщут своему "первому номеру" альтернативу, он останется на "Стэмфорд Бридж" еще на один сезон.

Напомним, Ковачич определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru