Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Теги зенит санкт-петербургдженоадиего лаксальт

Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Трансфер полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта в "Зенит" находится под угрозой срыва.

Переговоры между клубами забуксовали после назначения Хавьера Рибальты на пост спортивного директора "сине-бело-голубых".

Испанский функционер хотел контактировать напрямую с "Дженоа", однако в итоге диалог вёлся через посредника, что не устроило российскую сторону.

Не пропустите: Уткин: "В "Зените" уже не первый год творится страшный бардак, в том числе кадровый". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов