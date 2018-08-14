Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Трансфер полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта в "Зенит" находится под угрозой срыва.

Переговоры между клубами забуксовали после назначения Хавьера Рибальты на пост спортивного директора "сине-бело-голубых".

Испанский функционер хотел контактировать напрямую с "Дженоа", однако в итоге диалог вёлся через посредника, что не устроило российскую сторону.

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