Трансфер Лаутаро Мартинеса обойдётся "Барселоне" в 200 миллионов евро
"Барселона" проявляет предметный интерес к нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.
Однако, как сообщает Mundo Deportivo, трансфер аргентинца обойдётся "сине-гранатовым" в огромную сумму.
Отступные в контракте игрока увеличилась со 110 до 200 миллионов евро.
В текущем сезоне 22-летний Мартинес сыграл за "Интер" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Ранее стало известно, что в "Барсе" своего соотечественника хочет видеть Лионель Месси.
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