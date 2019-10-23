Трансфер Лаутаро Мартинеса обойдётся "Барселоне" в 200 миллионов евро

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Трансфер Лаутаро Мартинеса обойдётся "Барселоне" в 200 миллионов евро

"Барселона" проявляет предметный интерес к нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, трансфер аргентинца обойдётся "сине-гранатовым" в огромную сумму.

Отступные в контракте игрока увеличилась со 110 до 200 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний Мартинес сыграл за "Интер" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее стало известно, что в "Барсе" своего соотечественника хочет видеть Лионель Месси.

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