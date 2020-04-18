Трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" на грани срыва

"Барселона", скорее всего, не купит ближайшим летом нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" из-за кризиса не способны заплатить за аргентинца требуемые 111 миллионов евро.

Каталонский клуб ещё будет пытаться включить в сделку по Мартинесу кого-то из своих игроков, но теперь всё зависит от желания "нерадзурри" идти на компромиссы.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за "Интер" 31 матч, забил 16 голов и сделал 4 ассиста.

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