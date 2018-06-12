Трансфер Лемара обойдется "Атлетико" в 65 миллионов евро

Полузащитник "Монако" Тома Лемар переходит в "Атлетико", сообщает Telefoot.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 65 миллионов евро. Впрочем, мадридскому клубу еще нужно согласовать с футболистом условия личного контракта.

В данный момент 22-летний хавбек находится в расположении сборной Франции в России.

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