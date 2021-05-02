Трансфер Лукаку является для "Челси" запасным вариантом. В приоритете покупка Холанда
Фото: Твиттер @RomeluLukaku9
Журналист Bild Кристиан Фальк подтвердил интерес "Челси" к нападающему "Интера" Ромелу Лукаку.
"Это правда. Однако все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с Холандом, который является для Тухеля трансфером мечты. Но Томас понимает, что провернуть сделку будет очень сложно. Придется также убеждать "Боруссию", которая не намерена продавать футболиста.
Как следствие, нужен еще один сильный форвард в качестве альтернативного варианта. Тухель влюбился в игру Лукаку и хотел бы иметь такого нападающего в команде", - приводит слова Фалька Sport Witness.
Трансферная стоимость Лукаку оценивается в 90 миллионов евро. В этом сезоне на счету бельгийца 27 голов и 10 ассистов в 41 игре.
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